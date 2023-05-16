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Туристка сожгла свои вещи и цветы в Вечном огне в Волгограде

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Фото: Управление МЧС РФ по Волгоградской области
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Женщина приехала в Волгоград из другого региона и сожгла в Вечном огне на площади Павших борцов свои вещи и цветы. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

35-летнюю нарушительницу правопорядка задержали, несмотря на ее попытку сбежать от полицейских, и арестовали на 15 суток.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Санкция вышеуказанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предполагает наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев», — говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел утром 15 мая.

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2 апреля мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде. Его задержали у объекта культурного наследия «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при обороне Сталинграда» на аллее Героев. Нарушителем оказался нетрезвый 34-летний мужчина из другого региона. 5 апреля было возбуждено уголовное дело по факту нарушения.

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