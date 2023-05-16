Продажу алкоголя ограничат на два дня в Ростовской области

Запрет на продажу алкоголя установят в Ростовской области 22 и 23 мая. Это связано с проведением последних звонков в регионе.

По данным департамента потребительского рынка, ограничения будут установлены 22 мая в Константиновском, Мясниковском, Мартыновском и Чертковском районах. Об этом пишет RostovGazeta. В остальных муниципалитетах, включая Ростов-на-Дону, ограничения будут действовать 23 мая.

Запрет будет действовать на розничную продажу спиртного и не распространяется на заведения общепита.

Ранее сообщалось, что в России предлагают ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках в жилых домах. Изменения будут вносить поэтапно. Сначала планируется ограничение минимальной площади таких заведений 50 кв. м, затем будет введен запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 9:00.