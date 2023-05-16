В Болгарии задержали украинца за нелегальный ввоз мигрантов

В Болгарии прокуратура привлекла к ответственности гражданина Украины, который организовывал перевозку незаконных мигрантов в Софию. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение 16 мая.

Известно, что 27-летний украинец использовал неустановленное место на болгарско-турецкой границе, чтобы нелегально доставлять в Софию граждан Сирии. Перевозку «пассажиров» он осуществлял на грузовике Renault.

«Возбуждено досудебное производство по делу о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 281 и ч. 1 ст. 5 УК, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы», уточняется в сообщении.

Также у задержанного гражданина Украины нет постоянного адреса проживания в Болгарии, именно поэтому прокурор вынес постановление, согласно которому украинца задержат на срок до 72 часов.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 11 мая, в нидерландском аэропорту гражданку Украины задержали за хулиганство на борту самолета. Она была в нетрезвом состоянии и нарушала общественный порядок. В отношении женщины начато расследование.