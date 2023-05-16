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Глава комитета бундестага по обороне выступила против поставок Киеву истребителей

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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Rehder
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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против поставок западных истребителей на Украину. Об этом она заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 16 мая.

«Западных истребителей, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над воздушным пространством Украины», — сказала политик.

Она пояснила, что это связано с дальностью полета самолета и сложностью обучения управления им.

При этом, по мнению Штрак-Циммерман, Украине нужно поставить самолеты других типов, например, советские МиГ-29 или F-16 производства США.

По поводу дальнейших поставок Киеву танков депутат заявила, что дополнительные боевые машины можно было бы выкупить у государств, которые в них не нуждаются, так как это танки немецкого производства.

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Ранее, 20 апреля, Штрак-Циммерманн уже исключила поставки Киеву истребителей Tornado и Eurofighter.

14 апреля глава комитета бундестага выразила мнение, что на Украину нет необходимости поставлять современные истребители, стоящие на вооружении ВВС Германии, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами.

Депутат бундестага Штефан Койтер 12 мая призвал Германию прекратить участвовать в конфликте на Украине и перестать передавать Киеву оружие.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Как отмечалось, поставляемая военная техника не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

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