Реклама
Прямой эфир
Культура
Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»
Экономика
Американист назвал ударом для всего мира возможный дефолт в США
Мир
Глава комитета бундестага по обороне выступила против поставок Киеву истребителей
Общество
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище
Мир
Президент ЮАР заявил о согласии Путина и Зеленского принять мирную миссию Африки
Политика
В Госдуме отреагировали на блокировку Венгрией новой помощи Украине
Общество
Икону «Троица» Рублева выставят 4 июня в храме Христа Спасителя
Мир
ЕС выразил недовольство возобновлением авиасообщения Грузии и России
Общество
В Рособрнадзоре усомнились в серьезных изменениях формата ЕГЭ в ближайшие 10 лет
Общество
В ИТПМ СО РАН не знают, из-за какой публикации арестовали Звегинцева
Мир
Политолог Дудаков допустил назначение женщины на пост генсека НАТО
Авто
В России после 1 сентября может возникнуть дефицит такси
Политика
В ГД предрекли интенсивное ухудшение экономической ситуации в Евросоюзе

Дорогу до кладбища отремонтируют в Уфе за 9 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе объявили торги на выполнение ремонта межквартальных дорог кладбища. Начальная стоимость контракта составляет 9 млн рублей.

Речь идет о дороге на городском кладбище № 10, расположенном недалеко от Северного кладбища. Заявку на выполнение работ опубликовало управление коммунального хозяйства и благоустройства города. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Средства на выполнение ремонта будут выделены из бюджета Уфы. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 мая. По условиям госзакупки ремонт должен быть выполнен до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Башкортостане завершат капитальный ремонт дороги Бирск – Тастуба – Сатка. Срок выполнения работ был перенесен из-за сдвига земляного полотна на одном из участков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023