Дорогу до кладбища отремонтируют в Уфе за 9 млн рублей

В Уфе объявили торги на выполнение ремонта межквартальных дорог кладбища. Начальная стоимость контракта составляет 9 млн рублей.

Речь идет о дороге на городском кладбище № 10, расположенном недалеко от Северного кладбища. Заявку на выполнение работ опубликовало управление коммунального хозяйства и благоустройства города. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Средства на выполнение ремонта будут выделены из бюджета Уфы. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 мая. По условиям госзакупки ремонт должен быть выполнен до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Башкортостане завершат капитальный ремонт дороги Бирск – Тастуба – Сатка. Срок выполнения работ был перенесен из-за сдвига земляного полотна на одном из участков.