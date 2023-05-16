Тело пропавшей во Владивостоке студентки нашли у берега моря
Во Владивостоке 16 мая нашли мертвой пропавшую ранее студентку Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Светлану К., сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.
Ее тело обнаружили у берега моря в районе поселка Канал острова Русский.
В настоящее время следователи устанавливают причину смерти девушки. «По маршруту передвижения девушки были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения», — заявили в следственном управлении Следственного комитета по региону в Telegram-канале.
По предварительной версии, студентка утонула.
Об исчезновении девушки стало известно 15 мая. При этом в разговоре с «Известиями» сестра студентки уточнила, что та перестала выходить на связь 12 мая. В последнем телефонном разговоре девушка сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить.