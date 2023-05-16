Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище

Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева во вторник, 16 мая, похоронили на Троекуровском кладбище.

После церемонии прощания в траурном зале гроб вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.

Проститься с Сагалаевым пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Президент РФ Владимир Путин назвал Сагалаева легендой и подлинным корифеем российской тележурналистики. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким.

Журналист умер 13 мая в возрасте 76 лет.

Эдуард Сагалаев являлся одним из основателей телеканала «ТВ-6» (телеканал работал с 1993 по 2002 год), членом Академии российского телевидения, заслуженным журналистом России, лауреатом Государственной премии СССР. Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев занял в 1995 году.