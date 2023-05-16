В Госдуме отреагировали на блокировку Венгрией новой помощи Украине

Блокировка Венгрией выделения новой многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза является показателем взвешенного подхода премьер-министра страны Виктора Орбана. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чета прокомментировал во вторник, 16 мая, действия Будапешта.

«Мы продолжаем наблюдать взвешенный подход Орбана, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада. Естественно, сейчас страны Евросоюза будут искать все возможные пути для того, чтобы продолжать оказывать давление на Венгрию. И не будут слышать разумные доводы», — сказал Чепа в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира (EPF), который должен был быть направлен на следующей неделе, передает RT.

Нынешний транш должен стать восьмым по счету.

Ранее, 11 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд, передает НСН.

В этом же месяце стало известно, что страны G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд. Это следует из опубликованного 13 мая совместного заявления министров финансов и глав центробанков «большой семерки» по итогам встречи в японском Ниигата.

Согласно заявлению, увеличение объема финансовой поддержки поможет украинским властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

При этом еще в феврале министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявлял, что страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.