Реклама
Прямой эфир
Культура
Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»
Экономика
Американист назвал ударом для всего мира возможный дефолт в США
Мир
Глава комитета бундестага по обороне выступила против поставок Киеву истребителей
Общество
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище
Мир
Президент ЮАР заявил о согласии Путина и Зеленского принять мирную миссию Африки
Политика
В Госдуме отреагировали на блокировку Венгрией новой помощи Украине
Общество
Икону «Троица» Рублева выставят 4 июня в храме Христа Спасителя
Мир
ЕС выразил недовольство возобновлением авиасообщения Грузии и России
Общество
В Рособрнадзоре усомнились в серьезных изменениях формата ЕГЭ в ближайшие 10 лет
Общество
В ИТПМ СО РАН не знают, из-за какой публикации арестовали Звегинцева
Мир
Политолог Дудаков допустил назначение женщины на пост генсека НАТО
Авто
В России после 1 сентября может возникнуть дефицит такси
Политика
В ГД предрекли интенсивное ухудшение экономической ситуации в Евросоюзе

В аэропорту Новосибирска задержали морские раковины из Шри-Ланки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники таможни в аэропорту Толмачево в Новосибирске выявили 354 нарушения при контроле багажа и личных вещей пассажиров международных рейсов за первые четыре месяца 2023 года. Основная часть нарушений связана с отсутствием обязательных деклараций на товары и несоблюдением ограничений, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления во вторник, 16 мая.

Так, за указанный период пассажиры пытались провезти через границу валюту сверх установленной нормы на более чем 6,2 млн рублей, $63,5 тыс. и €14 тыс., пишет «Сиб.фм». Также таможенники пресекли 103 попытки ввоза из стран Средней Азии сушеной травы гармала, содержащей наркотическое средство гармин. Общий вес изъятого сырья превысил 28,7 кг. Из сумок и багажа путешественников изъяли 33 кастета и ножа, а также 39 л алкоголя, провозимых сверх нормы.

Правоохранители отметили, что участились случаи незаконного провоза редких объектов. Речь идет о тех, что попадают под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Сотрудники таможни задержали двух туристок из Новосибирска, которые привезли крупные морские раковины из Коломбо. Сувениры отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, сотрудники таможни пресекли три случая ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. К примеру, в апреле пассажиры из Узбекистана и Таджикистана пытались ввезти четыре станка для изготовления ключей без декларирования.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023