В аэропорту Новосибирска задержали морские раковины из Шри-Ланки

Сотрудники таможни в аэропорту Толмачево в Новосибирске выявили 354 нарушения при контроле багажа и личных вещей пассажиров международных рейсов за первые четыре месяца 2023 года. Основная часть нарушений связана с отсутствием обязательных деклараций на товары и несоблюдением ограничений, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления во вторник, 16 мая.

Так, за указанный период пассажиры пытались провезти через границу валюту сверх установленной нормы на более чем 6,2 млн рублей, $63,5 тыс. и €14 тыс., пишет «Сиб.фм». Также таможенники пресекли 103 попытки ввоза из стран Средней Азии сушеной травы гармала, содержащей наркотическое средство гармин. Общий вес изъятого сырья превысил 28,7 кг. Из сумок и багажа путешественников изъяли 33 кастета и ножа, а также 39 л алкоголя, провозимых сверх нормы.

Правоохранители отметили, что участились случаи незаконного провоза редких объектов. Речь идет о тех, что попадают под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Сотрудники таможни задержали двух туристок из Новосибирска, которые привезли крупные морские раковины из Коломбо. Сувениры отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, сотрудники таможни пресекли три случая ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. К примеру, в апреле пассажиры из Узбекистана и Таджикистана пытались ввезти четыре станка для изготовления ключей без декларирования.