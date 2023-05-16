Стали известны детали ссоры сына экс-президента Узбекистана с женой перед избиением

Причиной, по которой сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов избил свою жену, предположительно, стали деньги. Об этом сообщил источник «Известий» 16 мая.

Как стало известно, ночью между супругами разгорелся конфликт. В результате Каримов попросил жену оплатить ему билет до Ташкента и гостиницу. Супруга отказала Каримову, заявив, что у нее нет таких денег.

«Он сказал ей, чтоб она нашла ему деньги прямо сейчас. Но так как она не могла моментально найти для него деньги, он начал ее избивать», — уточнил собеседник..

О том, что в Красногорске Каримов-младший задержан по подозрению в избиении жены, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что женщина в больнице с многочисленным травмами, в том числе внутренним кровотечением и сотрясением мозга.

«Известия» также публиковали кадры задержания Каримова.

В настоящее время Каримова отпустили. Он находится в статусе подозреваемого.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.