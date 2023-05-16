Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области

Штормовое предупреждение объявлено в Оренбургской области из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на МЧС региона.

Согласно прогнозам, усиление ветра ожидается в центральных и восточных районах Оренбуржья. Скорость порывов будет достигать 15–17 м/с в ночь на 17 мая. В дневные часы ветер усилится до 23 м/с. При этом ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха достигнет +18…+23 градусов.

Дежурный синоптик Максим Букаев отметил, что регион будет находиться на стыке двух барических образований. Это приведет к контрасту погодных условий между западом и востоком Оренбуржья, пишет 56orb.ru.

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях жителей Омской области. До 19 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность.