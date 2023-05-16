Находившуюся 20 лет в розыске иностранку задержали на границе под Астраханью

Сотрудники пограничного отряда Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на границе России с Казахстаном под Астраханью иностранку, находившуюся почти 20 лет в федеральном розыске. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданка одной из республик Центральной Азии скрывалась от правоохранителей своей страны с 2004 года. Ее разыскивали за контрабанду, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.

«В пункте пропуска Караузек в ходе осуществления пограничного контроля лиц, следующих на въезд в Российскую Федерацию, выявлена гражданка одной из центральноазиатских республик, скрывавшаяся с 2004 года от правоохранительных органов своей страны», — уточнили в ФСБ.

Задержанную передали сотрудникам правоохранительных органов.

В пунктах пропуска через госграницу с начала года пограничники выявили 18 иностранных граждан, находившихся в международном и федеральном розысках.

Ранее во вторник пограничники задержали в московском аэропорту Домодедово мужчину, который пытался вывезти из страны два золотых слитка. Общий вес слитков составил 24 кг, их примерная стоимость оценена в 126 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.