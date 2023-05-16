Находившуюся 20 лет в розыске иностранку задержали на границе под Астраханью
Сотрудники пограничного отряда Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на границе России с Казахстаном под Астраханью иностранку, находившуюся почти 20 лет в федеральном розыске. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Гражданка одной из республик Центральной Азии скрывалась от правоохранителей своей страны с 2004 года. Ее разыскивали за контрабанду, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.
«В пункте пропуска Караузек в ходе осуществления пограничного контроля лиц, следующих на въезд в Российскую Федерацию, выявлена гражданка одной из центральноазиатских республик, скрывавшаяся с 2004 года от правоохранительных органов своей страны», — уточнили в ФСБ.
Задержанную передали сотрудникам правоохранительных органов.
В пунктах пропуска через госграницу с начала года пограничники выявили 18 иностранных граждан, находившихся в международном и федеральном розысках.
Ранее во вторник пограничники задержали в московском аэропорту Домодедово мужчину, который пытался вывезти из страны два золотых слитка. Общий вес слитков составил 24 кг, их примерная стоимость оценена в 126 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.