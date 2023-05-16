Один человек погиб и пять пострадали при взрыве на газопроводе в ХМАО

Один человек погиб, пятеро пострадали при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

По данным «Известий», авария произошла в Белоярском районе, примерно в 30 км от поселка Лыхма на участке газопровода Елец-1.

В настоящее время участок перекрыт, на месте работают пожарные и ремонтные службы. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения.

В Свердловской области 29 марта произошел взрыв на газопроводе Пелымское в 6–7 км от поселка Пелым. Никто не пострадал. Объект принадлежит компании «Газпром трансгаз Югорск». Угрозы распространения огня и опасности для населения не было.

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