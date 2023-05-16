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Политолог Дудаков допустил назначение женщины на пост генсека НАТО

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/x99
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Вероятнее всего, что после ухода с поста действующего главы НАТО Йенса Столтенберг его займет человек, негативно настроенный по отношению к России. Об этом политолог Малек Дудаков заявил во вторник, 16 мая.

При этом он отметил, что данная должность является во многом символической, и большую часть решений принимают США.

«Существует большой список возможных кандидатов. К примеру, недавно обсуждался вопрос о том, чтобы новым генсеком сделать действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Есть варианты с кем-то из восточно-европейских ястребов, из политиков Северной Европы, но тоже негативно настроенных по отношению к России», — сказал Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

Дудаков отметил, что еще одной обсуждаемой кандидатурой является бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин. По мнению политолога, ее назначение было бы достаточно символичным, так как именно она добилась вступления в альянс новой страны впервые за долгое время.

«С высокой долей вероятности новым генсеком будет женщина, поскольку нужно будет сделать реверанс в сторону гендерной повестки, а во главе НАТО никогда не было женщин. В любом случае, ближе к осени закулисная борьба обострится и многое станет яснее», — сказал он.

Эксперт призвал не ждать потепления в отношениях альянса и России после назначения нового генсека.

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Накануне Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на своем посту после окончании срока полномочий даже в том случае, если соответствующее предложение поступит, сообщается на сайте kp.ru.

8 марта сообщалось, что американские власти рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря Североатлантического альянса, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 26 июля 2022 года The Telegraph писала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить должность генсекретаря НАТО после того, как Столтенберг оставит должность в сентябре 2023 года, сообщается на сайте kp.ru.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с марта 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но уже дважды их продлевали на два года, пишет «Ридус».

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