В ГД предрекли интенсивное ухудшение экономической ситуации в Евросоюзе

Евросоюз (ЕС) делает политические заявления для того, чтобы успокоить население. Об этом 16 мая сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорится, что ЕС избежал рецессии. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось прошлой осенью.

«Я недавно встречался с представителем Австрии, который говорил о том, что Австрия, которая не очень рьяно присоединялась к антироссийским санкциям, максимально старалась организовать взаимодействие с РФ, испытывает рецессию. Очевидно, есть разные страны, которые в большей или меньшей степени ощутили на себе результат этой рецессии. С моей точки зрения, процесс ухудшения экономической ситуации в этих странах продолжается. На мой взгляд, он будет продолжаться всё более интенсивно», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков сказал в беседе с «Известиями», что в Евросоюзе наступит рецессия. Экономист отметил, что рост процентных ставок в западных странах неприемлем и невозможен для нынешней экономической модели Европы.

В начале мая Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что ускорение инфляции в еврозоне до 7% было ожидаемым, однако в будущем она может вырасти еще больше. Она выразила мнение, что рост цен на продовольствие будет «кошмарить» еврозону и Европу в целом достаточно долгое время.