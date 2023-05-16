Тюменские власти купят новые автобусы на 600 млн рублей

Тюменская область получит из федерального бюджета в кредит 600 млн рублей на обновление транспортного парка. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, замглавы думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Портал «Наш город» уточняет, что кредит предоставлен Тюменской области на 15 лет. Процентная ставка составляет 3% годовых.

По словам Ремезкова, которые приводит megatyumen.ru, новые автобусы, троллейбусы и трамваи закупят на заемные деньги Тюменская, Омская и Курганская области. Так, Омской области на эти цели дадут 700 млн рублей, а Курганской — 300 млн рублей.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что в Пензе к сентябрю планируется полностью заменить подвижной состав троллейбусных парков. Уже к концу сентябре по городу будут курсировать 94 новых троллейбуса. Они выйдут вместо старых и изношенных. Сами маршруты также будут пересмотрены.