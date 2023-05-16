Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума на пленарном заседании во вторник, 16 мая, приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным в прошлую среду.

Как ранее в этот день пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, решение принято в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Кроме того, вместе с выходом из ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

По словам главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, решение РФ уже сегодня будет разослано парламентам западных стран.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова о возможной альтернативе ДОВСЕ, отметил, что это возможно только после того, как «пройдет нынешний штормовой период» отношений России с Западом.

Накануне он также заявил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку это противоречит внутренним интересам государства.

В то же время военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что альтернатива Договора об обычных вооруженных силах в Европе в ближайшее время вряд ли возможна.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. Позднее в документ вносились поправки. Обновленный вариант договора был подписан в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Его ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.