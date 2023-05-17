«Пионеры» атакуют

Во времена СССР пионерами называли школьников, которые носили красные галстуки и были членами пионерской организации. В наши дни в среде безопасников этот термин нередко используется в отношении начинающих хакеров, которыми очень часто оказываются подростки. Атаки, организованные детьми, далеко не редкость. Однако нанести они могут более чем ощутимый ущерб.

Так, 15 апреля 2023 года в The Sun вышло интервью с одним из самых известных хакеров в мире, которому в 2000 году удалось на неделю уронить серверы Yahoo, FIFA, Amazon, CNN, Dell и eBay. По этому поводу даже было собрание конгресса США. Действия хакера стоили мировой экономике $1,2 млрд. Речь идет о Mafiaboy, которому на момент совершения атак было всего 15 лет. Сейчас бывший хакер стал известным специалистом по информационной безопасности. Он также ведет активную работу с подростками «для повышения их осведомленности об онлайн-вреде».

Хотелось бы назвать случай Mafiaboy уникальным, но, к сожалению, это не так. Легко доступный инструментарий (всё необходимое для самой простой атаки можно найти в интернете), относительная простота плюс пытливый детский ум — всё это делает подобные атаки весьма распространенными.

Например, уже сейчас практически все вузы страны выбирают себе в спешном порядке поставщика решений по защите от DDоS-атак. Почему? Потому что каждое лето в период приема документов от абитуриентов на сайты учебных заведений обрушивается буквально шквал «пионерского» DDoS. В большинстве случаев (72%) атаки идут на уровне приложений, объемы их далеки от рекордных — в среднем 50–60 тыс. запросов в секунду. Но даже при таких атаках незащищенный ресурс просто ляжет и не сможет принимать документы онлайн.

От атакующих «пионеров» достается не только вузам. Например, во время пандемии американский школьник с помощью DDoS-атак сумел на несколько дней парализовать занятия в округе Майами-Дейд. Когда 16-летнего паренька арестовали, он признался, что для атаки использовал инструмент под названием LOIC, который нашел в интернете.

В 2010 году тем же инструментом пользовались хакеры из группировки Anonymous, чтобы устраивать атаки на такие компании, как Mastercard, Visa и PayPal. Российские школьники с не меньшим энтузиазмом атакуют сайты родной школы. Например, «Ростелеком» в июле 2020 года в своем исследовании заявлял, что во время пандемии количество атак на школы выросло в пять раз, атакующие — подростки.

Еще один тренд «пионерского» DDoS — когда выясняющие между собой отношения геймеры заодно крушат всё вокруг. Наиболее показателен пример, когда DDoS-атака в 2022 году во время многодневного турнира по Minecraft Squid Craft Games обрушила серверы единственного интернет-провайдера европейского княжества Андорра. Интернет по всей стране не работал около получаса. Естественно, у атакующих и в мыслях не было лишать страну интернета, они просто выясняли отношения между собой. При расследовании инцидента выяснилось, что целью атакующих было вышибить противника из участия в турнире.

Из свежих примеров. В феврале 2023 года в Нидерландах арестовали подростка, устроившего атаки на кредитные организации страны (ABN Amro, ING и Rabobank) и налоговую службу. Примерно в то же время в Великобритании был арестован Джош Маундер, который в возрасте 15 лет под ником Metzi атаковал сайты банков и полицию, а также руководил сообществом сверстников, участвовавших в интернет-атаках.

Подростки даже додумались до оказания услуги «DDoS как сервис». В 2016 году в Израиле были арестованы два подростка — владельцы крупнейшего сервиса по осуществлению DDoS-атак vDos.

Меня как родителя всегда волновало, зачем нормальным умным детям из хороших семей это всё. В атаках же участвуют порой совсем малыши. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году компанией Netscout в Великобритании, дети в возрасте девяти лет не просто знали, как запустить DDoS-атаки, но и участвовали в них.

Общался по этому поводу с психологами. Их ответ прост: дети таким образом пробуют свои силы, а также стремятся доказать сверстникам и всему миру, что чего-то стоят. В большинстве своем монетизировать атаку подростки даже не пытаются. Например, упомянутый выше Маундер прямо говорил, что его интересовала слава, заработанные небольшие деньги он потратил на покупку еды на вынос. Mafiaboy в недавнем интервью рассказывал, что для него атаки было способом сражения с другими хакерами, причинение вреда не было его целью.

Часто юных хакеров вычисляют после того, как те начинают хвастаться своими подвигами, в том числе в интернете. Кстати, именно так в 2000 году сотрудники ФБР выследили Mafiaboy. К счастью, очень многие из «пионеров» перерастают свои совсем недетские шалости.

Взрослым же не стоит забывать: хакеры-дети появились не вчера и вряд ли исчезнут завтра, поэтому стоит позаботиться о защите своего ресурса. Особенно вузам, до DDoS-атак на которые осталось совсем немного времени.

Автор — директор по продуктам ServicePipe

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