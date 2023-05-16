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Магнитуда землетрясения у берегов Камчатки составила 3,7

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В Тихом океане у восточного побережья Камчатки в ночь на 16 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр располагался в 215 км от Усть-Камчатска.

Очаг залегал на глубине 17 км под дном моря, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональный филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Жители подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 13 мая, сейсмологи зафиксировали подземные толчки у острова Борнхольм, принадлежащего Дании. После этого в геологическую службу Дании и Гренландии стали поступать запросы от граждан. Специалисты отметили, что толчки были вызваны не землетрясениями, а волнами давления в результате какого-то события в атмосфере.

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