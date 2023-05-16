Опубликованы кадры задержания сына экс-президента Узбекистана в Подмосковье

«Известиям» стали доступны кадры задержания сына экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Петра, который подозревается в избиении своей жены.

На них Каримова ведут к машине полиции и помещают туда, чтобы доставить в отдел.

Ранее в этот день сообщалось, что в Красногорске Каримов-младший был задержан по подозрению в избиении жены, которая, по предварительным данным, находится в больнице из-за побоев. Ей диагностировали многочисленные травмы, в том числе внутренне кровотечение и сотрясение мозга.

В настоящее время Каримова отпустили. Он находится в статусе подозреваемого.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.