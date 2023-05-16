Реклама
Прямой эфир
Общество
В столице Кузбасса открыли «Квартал юстиции»
Авто
В Совфеде предложили с 2024 года ввести уровень локализации деталей для такси
Мир
Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением
Авто
Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом
Мир
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в дела США
Мир
В Кремле заявили о мониторинге российскими спецслужбами действий ЦРУ
Пресс-релизы
Modest Fashion Day состоится 20 мая в Казани
Пресс-релизы
20 мая стартует сезон главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам
Экономика
Экономист предрек рецессию в Евросоюзе
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus
Сюжет:

Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных

ГБР: офицер ВСУ подозревается в госизмене из-за сдачи в плен 277 морпехов в Мариуполе
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти подозревают одного из командиров 501-го отдельного батальона морпехов в госизмене из-за того, что 227 его подчиненных сдались в плен во время боев за Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 мая сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать город. По данным ГБР, в апреле 2022 года начальник вещевой службы тыла 501 батальона, находившегося в городе, якобы перешел на сторону российских военных и уговорил командира сдаться.

«277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР», — сообщили в госбюро.

В связи с этим дела о дезертирстве в отношении пленных солдат ВСУ были прекращены, так как, по мнению ведомства, якобы военных ввели в заблуждение, и они не осознавали последствий «противоправного приказа».

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Ранее, 12 мая, на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое украинских боевиков.

До этого, 4 мая, стало известно, что российские военные в течение 10 дней взяли в плен около 20 военнослужащих ВСУ на донецком направлении. В числе сдавшихся в плен преобладали в основном мобилизованные жители Украины.

24 апреля украинские военнопленные обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Видеозапись появилась в распоряжении «Известий». По словам боевиков, они находятся в плену больше года, и за это время вопрос об отправке на родину толком не обсуждался. Известно, что каждый месяц прибывает порядка 30 человек и лишь пятеро-шестеро возвращаются назад.

В апреле 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023