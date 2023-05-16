Офицера ВСУ заподозрили в госизмене из-за 277 попавших в плен подчиненных

Украинские власти подозревают одного из командиров 501-го отдельного батальона морпехов в госизмене из-за того, что 227 его подчиненных сдались в плен во время боев за Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 мая сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать город. По данным ГБР, в апреле 2022 года начальник вещевой службы тыла 501 батальона, находившегося в городе, якобы перешел на сторону российских военных и уговорил командира сдаться.

«277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в ДНР», — сообщили в госбюро.

В связи с этим дела о дезертирстве в отношении пленных солдат ВСУ были прекращены, так как, по мнению ведомства, якобы военных ввели в заблуждение, и они не осознавали последствий «противоправного приказа».

Ранее, 12 мая, на запорожском направлении добровольно сдались в плен двое украинских боевиков.

До этого, 4 мая, стало известно, что российские военные в течение 10 дней взяли в плен около 20 военнослужащих ВСУ на донецком направлении. В числе сдавшихся в плен преобладали в основном мобилизованные жители Украины.

24 апреля украинские военнопленные обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Видеозапись появилась в распоряжении «Известий». По словам боевиков, они находятся в плену больше года, и за это время вопрос об отправке на родину толком не обсуждался. Известно, что каждый месяц прибывает порядка 30 человек и лишь пятеро-шестеро возвращаются назад.

В апреле 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.