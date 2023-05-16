Минфин опроверг сообщение о выделении 1,9 трлн рублей госорганам в новых регионах

Финансирование деятельности территориальных госорганов в новых регионах России в течение трех лет составит 22,4 млрд рублей, сообщили 16 мая в пресс-службе Минфина РФ.

Ранее в этот день издание РБК написало, что в 2024–2026 годах на обеспечение работы федеральных государственных органов в новых регионах планируется направить около 1,9 трлн рублей.

В министерстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

«В частности, на функционирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (правительственного блока) на территориях новых субъектов Российской Федерации на три года запланированы бюджетные ассигнования в размере 22,4 млрд рублей, в том числе ФНС России — 8,2 млрд рублей, Казначейство России — 3,1 млрд рублей и Росреестр — 2,2 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности иных федеральных госорганов на новых российских субъектах запланированы в объеме до 70,5 млрд рублей на три года и будут распределены до завершения бюджетного процесса.

В прошлом году на присоединившихся территориях стали действовать территориальные госорганы. Так, Федеральная налоговая служба открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях в начале октября 2022-го.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.