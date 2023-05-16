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Modest Fashion Day состоится 20 мая в Казани

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Фото: vk.com/russianfashioncouncil
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20 мая в Казани состоятся восемь показов дизайнеров, которые представят modest fashion-коллекции. Мероприятие станет площадкой для презентации дизайнеров «благопристойной моды» как из России, так и из других стран в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Событие организовано при поддержке Digital Talents Dubai Milano совместно с Национальной палатой моды.

Modest Fashion Day пройдет на территории ГТРК «Корстон-Казань». Пятнадцать дизайнеров представят коллекции «благопристойной моды», такие как Abzaeva (Улан-Удэ, Россия) / Gapanovich (Мурманск, Россия), Aida KaumeNOVA (Казахстан), HADÁMI (Махачкала, Россия), SAHARA (Уфа, Россия), SANET / Keewa (Индонезия), Su.Su (Казань, Россия), UMMAYA (Грозный, Россия), Senegal Fashion Show: Couleur Afrique, Touty, Kamal Raw, Edg.mery, Sidy Counda, Al Gueye (Сенегал). Вход на мероприятие по пресс-аккредитации и пригласительным билетам. Пользователи «ВКонтакте» смогут посмотреть показы прямо в соцсети в официальном сообществе Национальной палаты моды.

«Благопристойная мода, или modest fashion, — это быстро развивающееся направление модной индустрии. Талантливые дизайнеры презентуют в Казани разнообразные коллекции в сегменте «скромной моды» в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» уже пятый раз. Modest fashion-продукция давно откликается и покупается во всем мире все большим количеством потребителей», — рассказала Талия Ильгизовна Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, член правительства Республики Татарстан.

«Мне интересно поучаствовать в Modest Fashion Day в первую очередь потому, что это одно из самых крупных мусульманских мероприятий в России. Во-вторых, я хочу продвигать одежду в стиле «благопристойной моды» в Индонезии, ведь у нее есть свой стиль и уникальность. А в-третьих, с помощью моих коллекций я также хочу продвигать тренд на этичную моду», — сказала CEO и креативный директор бренда Sanet Карья Нусантара.

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