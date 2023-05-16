ВКС России ударом по путепроводу пресекли переброску подкреплений ВСУ в Артемовск

Авиация РФ ударом по путепроводу помешала переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом 16 мая сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Авиация нанесла удар по автомобильному путепроводу в районе населенного пункта Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР), помешав тем самым переброске подразделений Вооруженных сил Украины в Артемовск», — сказал он.

В общей сложности российская авиация совершила девять самолетовылетов в этом районе. При этом артиллерия группировки Вооруженных сил РФ (ВС РФ) выполнила 74 огневые задачи.

Отмечается, что ВСУ за сутки на донецком направлении потеряли до 215 бойцов. Среди потерь ВСУ — пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В этот же день Конашенков сообщил, что российская противовоздушная система обороны (ПВО) за сутки перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Также были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин добавил, что на это направление ВС РФ перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Он 15 мая отмечал, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.