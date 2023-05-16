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Житель Мурманска ожидает суда за убийство супруги в подъезде дома

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В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на прокуратуру.

Убийство произошло 17 марта 2023 года в подъезде одного из домов по улице Аскольдовцев. Следствие полагает, что между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес жене два удара ножом в область туловища и рук.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, пишет ИА «Би-порт». В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину полностью.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено. Материалы с утвержденным прокурором Ленинского округа обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

15 мая сообщалось, что в Ростовской области 31-летний мужчина застрелил отца и зятя своей сожительницы. Мама девушки получила ранение. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве и покушении.

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