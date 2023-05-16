Биробиджанец заплатит за убийство косули 120 тыс. рублей

Судебные приставы взыскали с жителя Биробиджана 120 тыс. рублей за вред, причиненной окружающей среде в результате незаконной охоты. Мужчина охотился на дичь, не имея специального разрешения. Его добычей стала косуля.

ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ ФССП по региону рассказали, что суд Биробиджана признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Браконьеру назначили наказание в виде возмещения причинения вреда.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае правоохранители изъяли более 900 кг незаконно добытого краба. Отлов был организован в акватории Татарского пролива. Нанесенный ущерб оценивается в 8,7 млн рублей.