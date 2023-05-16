Медведев раскритиковал Макрона за слова о геополитическом поражении России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 16 мая в Twitter раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что РФ потерпела «геополитическое поражение» и усилила зависимость от Китая.

«Геополитическое поражение? Это еще в 2022 году НАТО нас лениво отгонял, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, оставь нас в покое, на тебя нет времени. А теперь все страны — члены НАТО ложатся спать, а утром просыпаются с мыслями о России», — отметил Медведев.

Комментируя заявление о вассальной зависимости от КНР, Медведев заявил в ответ, что Франция и вся Европа удовлетворяют «извращенные прихоти американцев».

Свой пост он закончил латинским выражением tel maître, tel valet («Каков хозяин, таков и слуга»).

Накануне заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что слова Макрона о геополитическом поражении России являются попыткой выдать желаемое за действительное.

Кроме того, 15 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с высказыванием Макрона, а также добавил, что отношения Москвы и Пекина носят исключительно партнерский характер.