Опасный для человека токсин нашли в партии сои из ЕАО

В Хабаровске в партии сои из ЕАО нашли опасный для человека микотоксин. Общий объем партии составляет 2,8 тыс. т. Образцы поступили в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» для проверки на сертификацию и декларирование.

В пресс-службе ведомства ИА EAOMedia пояснили, что такое исследование является обязательным при продаже зерна и на территории России, и при отправке на экспорт. Каждый образец сои проверили на целый ряд показаний, в том числе на наличие различных микотоксинов. Положительной оказалась проба на микотоксин афлатоксин B1.

Агентство поясняет, что этот токсин — результат синтеза плесневых грибов. Он оказывает опасное токсичное воздействие на организм человека. Причиной накопления его в зерне является неправильное хранение, в том числе повышенная влажность воздуха, что провоцирует процессы самосогревания.

Ранее сообщалось, что сельдь в горчичном соусе из ЕАО признали некачественной. Соли в готовых продуктах оказалось недостаточно.