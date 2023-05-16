В столице Кузбасса открыли «Квартал юстиции»

В Кемерово официально открыли «Квартал юстиции». В церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Квартал юстиции» стал пилотным проектом Минюста России. В Кузбассе его построили из дерева, чтобы подчеркнуть самобытность сибирского зодчества. Сам квартал состоит из восьми строений, которые расположены на площади 1,2 га: это главный офис управления минюста России по Кемеровской области — Кузбассу, здание ФБУ «Кемеровская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» и экспозиция «Дом-музей М.М. Сперанского».

«Считаю, что в Кузбассе создали абсолютно уникальный такой патриотический центр, который является предметом гордости не только для Кемерово, не только для Кузбасса, но, уверен, и для России в целом», — прокомментировал открытие Кириенко.



Сергей Кириенко также проверил, насколько готов к открытию кузбасский филиал фонда «Защитники Отечества». Специально для его размещения выделены помещения площадью около 400 кв. м в «Квартале юстиции». Филиалы начнут работать с 1 июня во всех 89 субъектах РФ. По словам Кириенко, в большинстве регионов уже подготовлены помещения, а все руководители региональных филиалов прошли программу обучения. Он также отметил, что до конца года обучение пройдут 11 тыс. социальных координаторов.

В церемонии открытия участвовала также председатель фонда Анна Цивилева.

«Филиал фонда в Кузбассе будет не просто местом, где ветераны СВО смогут получить помощь и поддержку. Он станет для них вторым домом и местом встреч, где будет возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом», — сказала она.

В феврале президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям участников спецоперации. В мае правительство РФ утвердило его официальный устав. В задачи фонда входят в том числе комплексное сопровождение ветеранов СВО, вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.