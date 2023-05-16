Линейки на последний звонок в Крыму пройдут только для 9-х и 11-х классов

Торжественные линейки на последний звонок в школах Республики Крым будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Такое решение принято в целях безопасности, заявил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 16 мая.

«Это важное событие для ребят и их родителей, поэтому у них будет возможность собраться в спортзалах и фойе их учебных заведений. Традиционного построения всех детей в школьных дворах не будет»,— сказал Аксенов, его слова приводит ИА SevastopolMedia.

Глава Крыма добавил, что остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. Он подчеркнул, что в школах примут все меры безопасности, отмечает ИА «Крыминформ».

О том, как будут проходить тестирования ЕГЭ по двум обязательным для всех выпускников 11-го класса дисциплинам — русскому языку и математике, — читайте в материалах «Известий».