Движение ограничат в Хабаровске из-за ремонта участков тепломагистрали

В Хабаровске на некоторых участках введут ограничения из-за работ на тепломагистралях. Чтобы свести к минимуму, неудобства для автовладельцев работы разделят на два этапа.

ИА AmurMedia со ссылкой на Хабаровские тепловые сети уточняет, что на тепломагистрали № 18 работы развернутся на улице Гамарника. С 18 мая будет перекрыта дорога по улице Гамарника от улицы Постышева до дома № 38 по улице Павловича. А с 1 июля перекроют улицу Гамарника от перекрестка с улицей Павловича до дома № 43 по той же улице.

Рабочим предстоит заменить 974 м сетей. На этом участке фиксировалось большое количество технологических повреждений, из-за чего было принято решение о ремонте.

Работы на тепломагистрали № 21 рабочие будут проводить с 19 по 24 мая. В связи с этим будет перекрыта для движения улица Джамбула в районе дома № 18. Объезд будет осуществляться через улицу Знаменщикова.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в Хабаровском крае в этом году планируется отремонтировать порядка 250 км автодорог.