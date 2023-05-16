Песков назвал уткой сообщения о запрете чиновникам покидать должности до конца СВО

Сообщения о том, что чиновникам запрещено покидать должности на период специальной военной операции (СВО), — это утка, заявил на брифинге 16 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не могу это подтвердить. Это обычная утка», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов подтвердить сообщения источников СМИ.

Ранее, 13 апреля, он указал на консолидацию общества вокруг проведения спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 29 марта, Песков подчеркивал, что в обществе наблюдается доминирующая уверенность в достижении целей специальной военной операции. Он добавил, что для России ключевым является выполнение Киевом нескольких требований. Среди задач — обеспечение безопасности людей в новых российских регионах и обеспечение безопасности страны в целом.

СВО, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.