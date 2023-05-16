Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus
Экономика
Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на 3 трлн рублей
Общество
Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в искусственной коме после покушения
Политика
Профессор оценил вероятность присоединения стран Центральной Азии к санкциям
Общество
Суд взыскал 4,5 млн рублей с Meta в пользу российских блогеров
Экономика
В ЦБ заявили о необходимости сохранения интеграции РФ в глобальный рынок
Политика
В МИДе связали «оружейный тур» Зеленского со стремлением Запада к эскалации
Общество
ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах России
Мир
Рябков заявил о нарушении ДОВСЕ некоторыми восточноевропейскими странами
Пресс-релизы
Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

20 мая стартует сезон главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

20 мая на автодроме «Moscow Raceway» пройдет старт сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам — СБЕР Первый GT Cup. Гран-При Москвы.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

СБЕР Первый GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

Гран-При Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека «Time Attack».

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары – эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: СБЕР Первый GT Cup. Гран-При Москвы запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 11:30 в субботу.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023