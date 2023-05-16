20 мая стартует сезон главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам

20 мая на автодроме «Moscow Raceway» пройдет старт сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам — СБЕР Первый GT Cup. Гран-При Москвы.

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

СБЕР Первый GT Cup — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche.

Гран-При Москвы — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека «Time Attack».

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары – эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: СБЕР Первый GT Cup. Гран-При Москвы запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 11:30 в субботу.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.