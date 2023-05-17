Санкционные лазейки

На предстоящем саммите «большой семерки», который пройдет на этой неделе в Японии, лидеры западных стран планируют ввести новые антироссийские ограничения. Примечательно, что среди государств объединения по-прежнему нет общей позиции по многим вопросам санкционной политики.

В истории есть множество примеров того, как рестрикции эффективно воздействовали на страны в краткосрочном периоде, однако позже этот эффект ослабевал. Что касается России, то здесь следует отметить предвзятость зарубежных политиков и многих экспертов, в унисон сообщающих о подрыве долгосрочного потенциала российской экономики. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда за рубежом поголовно говорили о том, что она «разорвана в клочья».

Возможно, мы имеем дело с серьезным информационным шумом, однако необходимо принимать во внимание просчеты развитых стран, которые не в полной мере и некачественно оценили адаптационные возможности ответа российской экономики на вводимые ограничения, что нашло отражение прежде всего в положительном воздействии санкций на условия внешней торговли РФ. Также мы стали свидетелями того, как эффективность мер не определяется обменным курсом российского рубля, динамика которого за последний год была сравнительно стабильной.

Среди государств G7 доминирует мнение о неэффективном подходе к ранее введенным антироссийским рестрикциям, поэтому на сегодня страны Запада стремятся устранить «лазейки» в существующем механизме. Ожидаемые по итогам саммита ограничения охватят в основном производство энергоносителей в РФ и российскую внешнюю торговлю. При этом рассматривается даже такая крайняя мера, как запрет любого экспорта (то есть любых товаров) в Россию. Ведь в настоящее время, если продукция не считается подсанкционной, то страны Запада беспрепятственно могут ее продавать в РФ. Соответствующий блок обсуждается преимущественно вокруг товаров, относящихся к «чувствительным» для вооруженных сил нашей страны.

Реализация такого подхода, то есть полный запрет экспорта, может усилить значение третьих стран, через которые эти потоки товаров можно будет в дальнейшем направлять. В этой связи новый режим эскалации со стороны G7 в большей степени будет ориентироваться на вторичные (или экстерриториальные) рестрикции в отношении транзитеров, через которые продукция поставляется в Россию (или имеет место ситуация, когда товары, предназначенные для третьих стран и идущие через РФ, остаются в нашей стране). Однако у Запада пока нет четко сформулированного подхода, поэтому сама стратегия во многом продолжает быть неопределенной.

Несмотря на то что эксперты зачастую отмечают негативное влияние санкций на страны, которые их вводят, история наглядно демонстрирует: те или иные ограничения могут приносить некоторым субъектам немалые экономические выгоды. Так, например, экспортные эмбарго, которые обычно применяют посредством введения режимов экспортного контроля (систем специального лицензирования), создают определенную ренту, которая поступает экспортерам либо правительству страны — инициатора санкций. В этих условиях компании-экспортеры начинают конкурировать за эту ренту, наличие которой само по себе предполагает лоббирование рестрикций заинтересованными лицами.

Сейчас страны G7 будут стремиться к работе на тех фронтах международного сотрудничества, где у них наблюдаются серьезные проблемы, в частности, они пытаются искать возможности соприкосновения по антироссийским санкциям с государствами глобального Юга и Китаем. При этом на сравнительно малых игроков будет оказываться всё большее давление. Это касается в том числе государств Центральной Азии. С другой стороны, Запад будет себя вести крайне осторожно в отношениях с Пекином, поскольку резкие движения могут привести к тектоническим сдвигам во всей глобальной торговле.

Очевидно, что дополнительные ограничения в отношении российской внешней торговли в виде блокирования каналов импорта через третьи страны приведут к тому, что РФ придется нести дополнительные затраты на перестраивание логистики и поиск новых поставщиков (здесь важно то, насколько экспортные доходы будут позволять в дальнейшем покрывать такие затраты). Однако во многом ситуация будет зависеть и от эффективности вторичных санкций в отношении транзитеров. В любом случае, они могут оказать повышательное давление на цены импортных товаров, однако их результативность по-прежнему зависит от широты коалиции государств, которые будут применять антироссийские меры.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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