Стартовала программа наставничества конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов»

Российское общество «Знание» запустило новый этап программы наставничества для финалистов конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов». Победители предыдущих сезонов интеллектуального состязания взяли шефство над финалистами нынешнего сезона — взрослыми и юными конкурсантами. В ходе программы участники получают от наставников новые знания и ценный опыт, которые помогут им по максимуму проявить свои таланты на решающем этапе конкурса — финальных чтениях лекций в столичных вузах 16 и 17 мая.

Программа наставничества для взрослых финалистов «Лиги Лекторов» действует уже не первый год, а теперь распространилась и на «Школьную Лигу Лекторов». Цель программы — передать опыт победителей участникам текущих конкурсов, раскрыть их потенциал. Наставники помогают новым лекторам повысить компетенции, найти свой стиль выступления, предотвратить возможные ошибки и обрести уверенность для предстоящих выступлений.

В этом году наставниками финалистов «Лиги Лекторов» стали 48 победителей прошлых сезонов, которые прошли отбор и тестирование. «Школьная Лига Лекторов» объединила 49 наставников, среди которых есть и финалисты «взрослой» лиги этого сезона. Все они предварительно прослушали курс онлайн-лекций от опытных специалистов Российского общества «Знание» в самых разных сферах: ораторское мастерство, психология наставничества, ценности Общества «Знание». Учебный курс для наставников разрабатывала инициативная группа «Легионеров Знания» — активных победителей «Лиги Лекторов» прошедших сезонов.

Каждый наставник работает с двумя-тремя финалистами, чтобы взаимодействие было качественным, а обратная связь — быстрой. Общение ведется в онлайн-формате и строится по индивидуальному графику. Победители прошлых сезонов помогают конкурсантам подготовить презентацию финального выступления, найти и исправить неточности, и продумать, как эффектно себя подать. 18 мая 2023 года, в день награждения победителей нынешнего сезона в Москве, состоится первая очная встреча наставников со своими подопечными, на которой они увидят друг друга и обменяются впечатлениями от совместной работы.

Программа наставничества уже показала свою значимость в рамках предыдущих сезонов конкурса лекторов. Участники не только заимствуют опыт победителей, но и продолжают сотрудничать в дальнейшем. Так, победительница первого сезона «Лиги Лекторов» Наталья Кондакова во втором сезоне конкурса стала наставником у двух участников. Одну из подопечных, Наталью Баранову, после конкурса пригласила в свой проект, адресованный женщинам. В результате они подготовили совместный цикл лекций о женском здоровье с участием волонтеров Центра репродуктивного просвещения «ЖИЗНЬ». Вскоре Наталье Кондаковой и Наталье Барановой предстоит совместная поездка в Луганскую Народную Республику с лекциями для школьников в рамках проекта Российского общества «Знание».

Победитель «Лиги Лекторов» из Новосибирска Александр Шмаков стал наставником самого молодого финалиста текущего сезона, 18-летнего Владислава Гордеенко, с самого начала конкурса. Во многом благодаря этому сотрудничеству Владислав сейчас борется за звание победителя третьего сезона. Сам Влад также является наставником для своих ровесников — ведет предпринимательские игры для школьников, а с самыми активными участниками работает по индивидуальной программе. Научный руководитель и наставник участницы «Школьной Лиги Лекторов» Валерии Леоновой из Волгограда — победитель второго сезона «Лиги Лекторов» Валерий Семенов. Слаженная работа с наставником помогла девушке тоже дойти до финала и претендовать на победу.

Опыт наставничества в повседневной жизни есть у многих финалистов «Лиги Лекторов», которым также было предложено стать наставниками для ребят из «Школьной Лиги Лекторов». Например, Павел Луцик из Москвы дважды был наставником в программе управления «Сенеж», а сейчас является наставником в Академии лидерства для учеников Гимназии им. Е. М. Примакова, а сотрудник Аппарата Правительства РФ, победитель конкурса «Лидеры России» Фёдор Крошин был вожатым и проводил «Уроки лидерства» для детей. Татьяна Лебедева из Йошкар-Олы является наставником с 2018 года в самых разных проектах — «Деловая среда» от Сбера и на собственных авторских курсах, а Дмитрий Корэ из Московской области — наставник для детей в программах «Уроки лидерства», «Твой бюджет в школах» от Правительства Санкт-Петербурга, конкурсе «Управленческая команда» в Чувашской Республике. Игорь Кукуев из Воронежа — наставник для воспитанников детских домов своего родного региона, а Ксения Манышева из Махачкалы в течение 8 лет ведет студенческий научный кружок. Никита Востров из Твери был наставником в программе «Россия — страна возможностей», а сейчас стал наставником 15-летнего школьника, разработавшего принципиальную схему жидкостного ракетного двигателя ЮГ-60, который уже готовится к заключительным испытаниям на практике.

После конкурса третьего сезона все подопечные поделятся впечатлениями от работы с наставниками в специальных опросных листах. Это позволит сформировать банк лучших практик по наставничеству и собрать группы единомышленников, способные подготовить новое поколение лекторов, отвечающих вызовам времени. Самые успешные наставники получат особое признание организаторов конкурса и будут приглашены для участия в других мероприятиях Российского общества «Знание».

Увидеть выступления участников конкурса на разных этапах можно на сайте проекта «Лига Лекторов» и проекта «Школьная Лига Лекторов».