В Брянской области 30-летняя автоледи устроила массовое ДТП с фурой

Два автомобиля и большегруз с цистерной столкнулись в Трубчевском районе Брянской области, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

ДТП произошло 15 мая около 16:00 на 37-м км автодороги Брянск — Новозыбков — Трубчевск. По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-21 120 не уследила за дистанцией и врезалась в попутный «УАЗ-29 893». От удара «УАЗ» вылетел на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком DAF-XF с полуприцепом-цистерной.

В результате аварии различные травмы получили 40-летний водитель «УАЗа» и его 52-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются, отмечает NASHBRYANSK.RU.

В апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.