Рябков отреагировал на данные об ослаблении санкций для обмена заключенными с США

Тема санкций не имеет никакого отношения к вопросам обмена заключенными с США, заявил журналистам 16 мая замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее, 11 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил о возможном ослаблении санкций против России для обмена заключенных. В частности, речь идет об обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

«Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям», — отметил Рябков.

Этот жанр с обсуждением санкционной политики, по словам замминистра, «не вызывает ничего кроме отторжения» и не имеет отношения к ситуации с гипотетическим обменом заключенными.

В апреле глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что канал для работы по обмену заключенными между Россией и США существует, но он не предполагает публичности.

Кроме того, в начале этого года в Госдепе заявили, что потенциальный обмен заключенными с Россией остается приоритетом для США.