Шествия трудовых коллективов не будет на Дне города в Хабаровске

В Хабаровске готовятся к массовым мероприятиям, посвященным 165-й годовщине со дня образования города. Они пройдут 27 мая.

Известно, что в этом году решили отказаться от театрализованного шествия трудовых коллективов. Однако арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в этот раз расширит свои границы. Его проведут на участке от улицы Муравьева-Амурского и Дзержинского до улицы Тургенева.

В рамках фестиваля в городе организуют игровые зоны, фотозоны и мастер-классы. Планируется, что в мероприятиях примут участие более 100 организаций.

На площади Ленина выступят творческие коллективы не только из Хабаровска, но из Биробиджана и Дербента, а на Комсомольской площади — кавер- и рок-группы из Хабаровска и белорусского Могилева, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городскую администрацию.