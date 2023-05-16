Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus
Экономика
Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на 3 трлн рублей
Общество
Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в искусственной коме после покушения
Политика
Профессор оценил вероятность присоединения стран Центральной Азии к санкциям
Общество
Суд взыскал 4,5 млн рублей с Meta в пользу российских блогеров
Экономика
В ЦБ заявили о необходимости сохранения интеграции РФ в глобальный рынок
Политика
В МИДе связали «оружейный тур» Зеленского со стремлением Запада к эскалации
Общество
ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах России
Мир
Рябков заявил о нарушении ДОВСЕ некоторыми восточноевропейскими странами
Пресс-релизы
Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о «военном союзе» России и Китая.

«Посыл и аргументация тех, кто судят других по себе, следуют ограниченному и устаревшему блоковому мышлению времен холодной войны, с беспокойством смотрят на Китай и оценивают российско-китайские отношения, ошибочен. Само собой, они не могут вынести верного суждения», — цитируют Тань Кэфэя «РИА Новости».

По его мнению, развитие сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией, а также углубление обменов между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам российского и китайского народов, но способствует поддержанию мировой стабильности.

Однополярное расстройство: в США вновь набирают силу изоляционистские идеи
В Америке всё чаще вспоминают о доктрине Монро и о том, как она может быть применена сегодня

Генерал армии США Марк Милли 2 мая заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он подчеркнул, что стоит остерегаться сближения России и Китая в военном плане и отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. По его мнению, это может произойти в будущем и этого стоит опасаться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 апреля на встрече министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил о том, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Он отмечал, что истинной целью США на Украине является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение своего монопольного положения в мире.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023