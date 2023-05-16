Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением

Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о «военном союзе» России и Китая.

«Посыл и аргументация тех, кто судят других по себе, следуют ограниченному и устаревшему блоковому мышлению времен холодной войны, с беспокойством смотрят на Китай и оценивают российско-китайские отношения, ошибочен. Само собой, они не могут вынести верного суждения», — цитируют Тань Кэфэя «РИА Новости».

По его мнению, развитие сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией, а также углубление обменов между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам российского и китайского народов, но способствует поддержанию мировой стабильности.

Генерал армии США Марк Милли 2 мая заявил о планах страны мешать сближению Китая и России. Он подчеркнул, что стоит остерегаться сближения России и Китая в военном плане и отметил, что американская сторона пока не видит полноценного, действительно прочного и устойчивого геополитического союза между Китаем и Россией. По его мнению, это может произойти в будущем и этого стоит опасаться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 апреля на встрече министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил о том, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. Он отмечал, что истинной целью США на Украине является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение своего монопольного положения в мире.