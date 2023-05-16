Суд взыскал 4,5 млн рублей с Meta в пользу российских блогеров

Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров общественного движения «Совет блогеров» в отношении американской компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) и обязал выплатить 4,5 млн рублей совокупно в пользу блогеров. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 16 мая из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил иск частично, а именно взыскал половину запрошенных средств, которые блогеры потратили на таргетированную рекламу. Кроме того, суд взыскал моральный вред в размере 5 тыс. рублей в отношении каждого из истцов.

Из материалов дела следует, что блогеры хотели через суд добиться возврата денежных средств за таргетированную рекламу в социальных сетях, принадлежавших Meta и заблокированных в РФ. Согласно иску, компания отключила данную рекламу 4 марта 2022 года, хотя блогеры ее оплатили.

«Совет блогеров» требовал взыскать 15 млн рублей в качестве морального вреда, а также 3 млн, вложенных в приобретение таргетированной рекламы.

Вместе с тем уточняется, что часть блогеров использовала таргетированную рекламу не для получения дохода, а для продвижения своего творчества, то есть для личных нужд. Таким образом, иск попадает под закон «О защите прав потребителей». В нем подчеркивается, что иск не связан с блокировкой социальных сетей Meta в России.

При этом отмечается, что представитель американской компании в суд не явился.

Представитель истцов Валерия Рытвина, основатель движения «Совета блогеров», заявила, что этим делом был создан прецедент, в том числе на международной правовой арене.

«Что касается <...> иностранных площадок, то блогеры совета продолжают собирать там средства на помощь Российской армии, <...> продолжают рассказывать правду. При этом ресурсы вкладывают, конечно, в развитие аккаунтов на российских платформах», — резюмировала она.

Российские блогеры подали коллективный иск к Meta в интересах лиц, вложивших деньги в таргетированную рекламу в октябре прошлого года. После того, как компания покинула рынок РФ и отключила таргетированную рекламу, пользователям Instagram и Facebook (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) не удавалось открывать свои аккаунты для запуска рекламных кампаний в соцсетях.