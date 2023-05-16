Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожарами в Хабаровском крае

Амурский бассейновый природоохранный прокурор держит на особом контроле ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае. Это связано с тем, что перед наступлением пожароопасного периода проверялась готовность органов госвласти и местного самоуправления к тушению пожаров.

Выяснилось, что пожарные формирования недоукомплектованы, не принимались меры к достаточному финансированию мероприятий по мониторингу пожаров, планы тушения пожаров не соответствовали законодательству, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ведомство.

С начала года специалисты выявили 56 нарушений закона в этой сфере, внесли 18 представлений, по результатам рассмотрения которых пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Восемь должностных лиц получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

Сейчас на территории Хабаровского края действует шесть лесных пожаров на площади 578 га. Четыре из них удалось локализовать на площади 484 га.

Пожароопасный сезон начался в 13 районах Хабаровского края. Особый противопожарный режим действует в Верхнебуреинском районе, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.