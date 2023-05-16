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В Пензе посетительницу бара избили за отказ от общения

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Посетительницу одного из баров в центре Пензы избили за отказ от общения, сообщает ИА «Пенза-пресс» во вторник, 16 мая, со ссылкой на областное управление Росгвардии.

Сотрудники ведомства прибыли на сигнал «тревога» в питейное заведение на ул. Кирова. Правоохранителей вызвали сотрудники бара. На месте силовики увидели потерпевшую со следами побоев, а также ее предполагаемого обидчика с признаками опьянения.

По предварительным данным, мужчина выпил слишком много алкогольных напитков, и ему захотелось провести время в компании 28-летней посетительницы бара. Она ответила отказом. Тогда выпивший хулиган стал оскорблять ее, и ссора переросла в драку — девушка получила удар в голову.

Росгвардейцы передали нападавшего полиции.

Ранее в апреле сообщалось, что в Пензенской области свидание двух влюбленных закончилось поножовщиной. Инцидент произошел в Кузнецке.

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