В Пензе посетительницу бара избили за отказ от общения

Посетительницу одного из баров в центре Пензы избили за отказ от общения, сообщает ИА «Пенза-пресс» во вторник, 16 мая, со ссылкой на областное управление Росгвардии.

Сотрудники ведомства прибыли на сигнал «тревога» в питейное заведение на ул. Кирова. Правоохранителей вызвали сотрудники бара. На месте силовики увидели потерпевшую со следами побоев, а также ее предполагаемого обидчика с признаками опьянения.



По предварительным данным, мужчина выпил слишком много алкогольных напитков, и ему захотелось провести время в компании 28-летней посетительницы бара. Она ответила отказом. Тогда выпивший хулиган стал оскорблять ее, и ссора переросла в драку — девушка получила удар в голову.



Росгвардейцы передали нападавшего полиции.

Ранее в апреле сообщалось, что в Пензенской области свидание двух влюбленных закончилось поножовщиной. Инцидент произошел в Кузнецке.