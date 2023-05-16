В МИДе заявили об отсутствии возможности у России вернуться к ДОВСЕ

У России нет возможности вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), однако обсуждение альтернатив возможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе общения с журналистами.

Он добавил, что Москва ознакомлена со случаями, когда ряд восточноевропейских стран нарушал условия договора ДОВСЕ.

По словам Рябкова, альтернативные варианты договора можно будет рассмотреть при условии, если западные страны откажутся от антироссийской политики. Только тогда возможен поиск других подходов для формирования нового соглашения.

«Только после того, как пройдет нынешний штормовой период наших отношений с Западом», — ответил замглавы РФ на вопрос корреспондента «Известий» о том, когда можно будет создать альтернативу ДОВСЕ.

Ранее, 15 мая, замглавы МИД РФ заявил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. По его словам, на архитектуру безопасности в европейском регионе пагубно повлияли недружественные выпады стран НАТО в адрес Москвы.

Как объяснил Гаврилов, «последней каплей» стали заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс и принятие Хельсинки в блок.

10 мая президент РФ Владимир Путин внес проект о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. На следующий день члены комитета по международным делам единогласно поддержали инициативу.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только РФ, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.