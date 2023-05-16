В рамках культурной акции «Библионочь» пройдет более 700 спектаклей, лекций и концертов

Более 700 мероприятий пройдет в Москве в рамках просветительской акции «Библионочь». Ее темой станет Год педагога и наставника в России, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Старт «Библионочи» будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом. Всего же для участников свои двери откроют более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки», — отметила вице-мэр.

Культурные площадки будут работать с 18:00 27 мая до 02:00 28 мая. Так, в библиотеке №19 имени Ф.М. Достоевского состоится вечер «Островский и театр» с актерами театра Et Cetera. Затем там пройдет концерт-беседа «Петровские канты. Читки: музыка, слово, эпоха», на котором ансамбль старинной музыки Monte Verde исполнит произведения западноевропейских композиторов эпохи Возрождения и русского барокко первой половины XVIII века.

В библиотеке-медиацентре №67 состоится читка-перформанс пьес Теннесси Уильямса и Антона Чехова в исполнении актеров Театра Романа Виктюка.

Посетителям Центра культуры и спорта в Южном административном округе представят 10 тематических площадок, названных в честь юбиляров этого года: «Маяковский», «Малевич», «Рахманинов», «Носов», «Горький», «Шаляпин», «Макаренко», «Станиславский», «Островский», «Суслова» и «Эйзенштейн».



В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии состоятся мастер-классы для детей, лекции и встречи с культурологами, а также поэтический перформанс под аккомпанемент одного из старейших органов России.



Для детей подготовлена отдельная программа — «Библиосумерки». Она начнется в 15:00 с открытия после ремонта детского отдела библиотеки Н.А. Добролюбова на Новом Арбате. Так, посетителям Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара покажут спектакль «Незнайка в Солнечном городе», шоу «Волшебство и магия» и проведут мастер-класс «Азбука для больших фантазеров».