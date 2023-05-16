Тверской рецидивист сорвал золотую цепь с крестом с шеи пенсионерки

В Тверской области неизвестный мужчина сорвал золотую цепочку с крестом с шеи пенсионерки и убежал, сообщает пресс-служба регионального отдела МВД России во вторник, 16 мая.

Соответствующее заявление поступило в дежурную часть в Калининскому району от 79-летней жительницы села Медное. Ущерб пожилая женщина оценила в 18 тыс. рублей. На место инцидента выехали следователи. Потерпевшая смогла описать полицейским внешность злоумышленника. По составленной ориентировке на розыск направлены патрульные экипажи и наряды оперативных служб, пишет «Тверские ведомости».

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный судимый местный житель, который проживал по соседству.

Следователи установили, что в день кражи мужчина пришел домой к пенсионерке по поводу продажи гаража. В ходе разговора на лестничной клетке между ними возник конфликт. Женщина попыталась выгнать навязчивого визитера, однако тот зашел к ней в квартиру и сорвал с шеи цепочку. Злоумышленник сдал украшение в один из ломбардов Твери, а деньги потратил.

Мужчину задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом. Расследование продолжается.