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В РАН сообщили об аресте физика Звегинцева по подозрению в госизмене

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Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ИТПМ) СО РАН опубликовали 15 мая на своем сайте открытое письмо, в котором сообщили об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в государственной измене.

Сотрудники института указали, что это уже третий подобный случай. За последний год по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» были арестованы еще двое ученых — Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.

Авторы письма подчеркнули, что их коллеги всегда оставались верны интересам России. Они также отметили, что, согласно их сведениям, поводами для задержания стали выступления с докладами на международных конференциях и семинарах, а также участие в международных проектах.

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В ТАСС сообщили, что Звегинцева задержали около трех недель назад, на данный момент он находится под домашним арестом. Вероятным поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.

Ранее, 22 апреля, ФСБ обвинила замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичи в госизмене. Он был арестован в Москве и помещен в СИЗО «Лефортово».

До этого, в октябре 2022 года, в Томске областной суд вынес приговор в отношении физика Александра Луканина, которому были выдвинуты обвинения в государственной измене. Ученому предстоит провести семь с половиной лет в колонии строгого режима.

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