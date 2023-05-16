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Лавров высоко оценил взаимодействие РФ со странами центральной Азии

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил взаимодействие России со странами центральной Азии. Об этом он заявил на заседании Совета глав субъектов РФ 16 мая.

По словам главы МИДа, основным вопросом повестки заседания стало развитие связей между регионами и их партнерами в странах Центральной Азии в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях.

«Наши отношения с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном выстраиваются в русле союзничества, стратегического партнерства на основе равноправия, взаимного уважения, на основе принципов дружбы и добрососедства», — сказал дипломат.

Лавров также отметил, что политический диалог помогает развивать активные инвестиционное сотрудничество и помогает решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.

Министр вместе с тем добавил, что за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия с государствами СНГ, Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Арабскими странами. Он подчеркнул существенную активизацию связей между муниципалитетами.

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