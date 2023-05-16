Политолог заявил о желании Украины переключить внимание РФ на Приднестровье

Молдавия и Украина хотят переключить внимание России на приднестровский конфликт. Об этом 16 мая «Известиям» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерия Гебоса в интервью «РИА Новости» о том, что Молдавия и Украина спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта.

«Гебос не сказал, что силовой сценарий возможен, он сказал, что они спекулируют на этом. Они действительно на этом спекулируют, пытаясь создавать фантомные угрозы для отвлечения определенных ресурсов России, потому что Россия не может игнорировать эту угрозу. На территории Приднестровья проживает больше 200 тыс. граждан России, там дислоцируется оперативная группа российских войск, там российские миротворцы», — сказал политолог.

Также Гебос заявил, что Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе.

3 мая политолог Кирилл Аверьянов сказал «Известиям», что нападение на Приднестровье со стороны Вооруженных сил Украины вполне возможно.

28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти Украины показывают готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Лавров подчеркнул, что Москва несет ответственность за безопасность в Приднестровье и будет руководствоваться имеющимся у российских военных мандатом по ее обеспечению.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.