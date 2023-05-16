Астраханский врач развеял миф о пользе алкоголя в малых дозах

Алкоголь даже в малых дозах не приносит никакой пользы здоровью, а, наоборот, только вредит. Организм человека старательно пытается избавится от токсического вещества, заявил врач по медицинской профилактике Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Астраханской области Равиль Шамсудинов.

По его словам, которые приводит «Астрахань-24», алкоголь усиливает мочеиспускание, что приводит к обезвоживанию. Продукты распада, возникшие во время расщепления спиртного в организме, начинают медленнее выводиться. Накопление токсинов приводит к головное боли, а потеря организмом жидкости — к сухости во рту.

В жару употребление спиртного, особенно крепкого и в больших дозах, может спровоцировать учащение сердцебиения и повышение артериального давления. Категорически запрещено это людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, иначе последствия могут быть печальными — инфаркт, инсульт или гипертонический криз.

Также врач развеял еще один миф об алкоголе. По словам Шамсудинова, утолить жажду пивом не получится. Более того, самое тяжелое опьянение и состояние возникают именно при употреблении слабого алкоголя, так как человек теряет контроль над количеством выпитого.

Ранее в мае сообщалось о предложении Минздрава увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни.

Также муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».