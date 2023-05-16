В Ульяновской области нашли следы лап краснокнижного медведя
Специалисты Барышского лесничества в Ульяновской области во время патрулирования лесных участков обнаружили отпечаток лап медведя. Об этом сообщает ulpravda.ru во вторник, 16 мая.
Следы нашли днем ранее. В департаменте охоты уточнили, что этой весной хищники также встречались в Инзенском, Майнском и Кузоватовском районах.
«Бурый медведь занесён в Красную книгу Ульяновской области. В этом году насчитали четыре взрослых особи», — добавили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Ранее в мае сообщалось, что житель Магаданской области перепутал охотника с медведем и застрелил его. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.